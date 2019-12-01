وظائف شاغرة في المديرية العامة لحرس الحدود #وظايف_شاغرة

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين غير سعوديين وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).

ومن ضمن الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخله بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً وأن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.

وسوف يتم استبعاد المرشحين الغير مطابقين للبيانات المطلوبة ويبدأ التقديم اعتباراً من تاريخ 1441/4/4هـ حتى نهاية يوم 1441/4/6هـ .

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://jobs.fg.gov.sa/cjobs