عاجل… القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق قائد عسكري كبير أعطى أوامر بقتل المتظاهرين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاحد أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ممحافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة”.

وكان الشمري قد أعطى الآوامر لفتح الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهرا وإصابة 250 أخرين .