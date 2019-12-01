وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 مركبات بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، وذلك بعد تلقيها بلاغ عند الساعة 11:00 صباحا، حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق حضن باتجاه تربة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجهت 6 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي، والمدير الطبي الدكتور علي شافعي، إضافة إلى طلب الدعم من “صحة الطائف” بمشاركة فرقتي إسعافية.

وعند وصول أول فرقة للموقع الذي يقع على طريق حضن قبل تربة بمسافة 20 كيلومترًا، اتضح أن الموقع عبارة عن تصادم مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق الشاحنة وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع هايلكس.

وفي ذات السياق: تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلابها مما أدى إلى إصابة ثلاث أشخاص بإصابات بليغة إضافة إلى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث وفيات.

وأضاف: تم التعامل مع الثلاث إصابات البليغة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الخدمة الإسعافية اللازمة.