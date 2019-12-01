مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان “عبد المهدي” عزمه تقديم استقالته، بعد شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصًا.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى “إسقاط النظام” وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عامًا، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان، الأحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقًا لمصادر طبية.

وبالتزامن، أصدرت محكمة عراقية حكما هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقا لمصدر قضائي.

وذكر المصدر، أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقًا، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.