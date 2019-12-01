مواطنو نجران يترقبون زيارة القصبي

يحل ماجد عبدالله القصبي وزير التجاره والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقرويه المكلف ضيفا على نجران يوم الأربعاء لحضور اجتماع مجلس الغرف السعودية ،وورشة عمل خاصة بفرص الاستثمار بنجران ،وتفقد بعض المشاريع في المنطقة .

الجدير بالذكر ان منطقة نجران تشهد حراكا ثقافيا واقتصايا على مختلف الاتجاهات وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

تأتي هذه الزيارة في ظل تطلعات وآمال المواطنين، حيث عبر المعلم هادي ال سليم عن أمله من هذه الزيارة ان تفتح ابوابا جديده في مجال الاستثمار فهناك مشروع وداي نجران وكذلك زيادة الحدائق ونتمنى استغلال المناطق المرتفعة التي تحتاج الى اقامه المقاهي والفنادق والتي بالتالي سوف تشكل دعما قويا لسياحة في المنطقة.

من جانبها عبرت الاستاذه لطيفة القحطاني شريك نجاح لمعهد رؤيه سماء العالميه للتدريب على أملها لتسليط الضوء على وضع تسهيلات لذوي الاعاقه في جميع الاماكن العامه والمرافق الحكوميه واماكن الترفيه من محلات تجاريه وحدائق وان تطبق بالمواصفات والمقاييس المعتمده لدى وزراة البلديه.

وأكدت القحطاني انه لابد من التشديد على عدم منح رخص البلديات حتى تطبق شروط التسهيلات من مواقف وممرات الدخول.

واضافة قائلة نحتاج الى ضع ممشى رياضي يخدم ذوي الاعاقه، بالاضافة الى العاب للاطفال ذوي الاعاقه الحركيه مع مسارات تسهل الوصول اليها.