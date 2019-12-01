سيدات الأعمال بنجران: المؤتمر الوزاري سيفتح بوابات نجران التجارية الاستثمارية الاقتصادية

على ضوء اجتماع المجلس الوزاري الذي تستضيفه منطقة نجران من ٢ – 4 ديسمبر ٢٠١٩ والممثل في انعقاد المؤتمر الوزاري، اجتماع مجلس الغرف السعودية(102)اجتماع أعضاء مجلس الأعمال السعودي اليمني ، تحت شعار # هنا _ المستقبل.

عبرن بعض سيدات الأعمال بمنطقه نجران عن الدور الذي ستحدثه هذه النقطة التحوليه في تدشين بوابات نجران التجارية الاستثمارية الاقتصادية.

تقول منيرة حمد خلقان – عضو الغرفة التجاريه، ممثلة لجنة الاستثمار :أن مثل هذه الخطوات الجبارة سيكون لها الأثر الاستثماري الكبير ع المنطقة وأبنائها وبناتها لأنها تحتوي على تبادل المصالح التجارية الحرة وسيكون هناك بوابة للتبادل التجاري الذي بدوره سيخفف من ثقل الغلا والاحتكار التجاري.

كما تشير سيده الأعمال ومديرة مدرسه الأحفاد الأهلية بقولها: استضافه غرفة نجران لمجلس الأعمال السعودي اليمني سيحقق الكثير من الأحلام والروئ التي تحلم بها سيدة الأعمال السعوديه بشكل عام.

فالحراك الذي ستحدثه هذه النقلة سيكون له الأثر الإيجابي للمضي قدماً في المشاريع التجارية الاستثمارية وستنال المرأه دورها في ذلك ك تكملة لعجلة التنمية التي فرضتها رؤية ٢٠٣٠.

وضمن السياق أضافت : نوره اليامي – مدربة مستشارة تطوير وجودة – سيدة أعمال في ظل التحول الوطني والتقدم الذي تتجه نحوه المملكه من الناحيه الاقتصاديه اتى هذا المجلس ليكون البذره الناجحه للتعاون السعودي اليمني.

وقالت: نرجو ان ينطلق منها مشاريع تنمويه اقتصاديه استثماريه ناجحه للمنطقه، ونتطلع إلى إعطاء المرأه دورها الذي تستحقه من خلال هذه المشاريع الاستثمارية وفتح فرص اكبر وتذليل كل الصعاب للوصول الى واقع في التنفيذ.