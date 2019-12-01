نوال الكويتية تتألق وتختتم حفلات نوفمبر بأغنية “أنا سعودي”

أبدعت النجمة نوال الكويتية في حفل موسم الرياض، وهو الحفل الأخير في الموسم خلال نوفمبر، الذي تم تمديد فعالياته حتى يناير 2020، بعد النجاح الذي حققه. إذ أصبحت الرياض محط أنظار العالم.

ويأتي أهمية الحفل الذي شاركت فيه النجمة نوال الكويتية، مواطنها الفنان الكبير نبض الكويت النجم نبيل شعيل، في ظل مرور الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت إنها محظوظة، فدائماً في كل حفل في المملكة العربية السعودية، تكون هناك مناسبة، مضيفة: اليوم مناسبة حلوة جداً، وهي الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الله يطول في عمره ويحفظه، ويدوم عزكم في ظل الملك سلمان.

وأكدت النجمة لجمهورها، أنها حضرت نفسها لغناء كل أغاني ألبومها الجديد، وأنها ستقدم كل ما يطلبه الجمهور، وامتد الحفل لما يقارب الـ3 ساعات.

وجاءت فقرة الفنانة نوال الكويتية لختام هذه الليلة الطربية الخاصة، ورحبت بجمهورها، وقالت إنها تعشق جمهورها المتواجد كثيرا.

وقدمت “نوال”، عددًا كبيرًا من أغانيها، منها حبك عادي، على الأقل، مكانك مبين، والسهر، يحرم عليك، ما مات حبي لك، أكو مثلك.

كما أدت أغنية “أنت سعودي”، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة، وهي الأغنية التي أشعلت أجواء الحفل.