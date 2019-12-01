أزمة #الدخان_المغشوش: الجهات صامتة.. والمشاهير يتحدثون بصوت واحد.. ومطالبات بتدخل الجهات الرقابية العليا

امتدادًا لقضية ضعف حضور الجهات الحكومية المعنية في قضية سوء منتج التبغ والاشتباه باحتوائه على مواد أكثر ضررًا، شن مغردون حملة على بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بكافة منصاتها، إثر قيامهم بالترويج لبعض الجهات الحكومية ومحاولة تبرئة موقفها تجاه هذه القضية.

وأعرب المغردون عن غضبهم من عدم إقناع الجهات المعنية للجمهور واستعانتها ببعض المشاهير لتحسين صورتها، مؤكدين أن أدوات الدعاية ليست فقط هي الوسيلة الوحيدة للإقناع، بل “الشفافية” هي الأداة الأقوى للإقناع على المدى الطويل.

وأشار بعض المشاهير عبر حساباتهم المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الدخان الجديد اختلف عن السابق، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين أصدرت قرارًا بإلزام الشركات بوضع صور من شأنها أن تخفف من التدخين.

واستندوا إلى أن اللجوء إلى هذه طريقة جاءت بناءّ على نجاح دول أخرى ومنها بريطانيا وأستراليا في نشر ثقافة الوعي وزيادة جاذبية التحذيرات وتقليل استهلاك الدخان، مشيرين إلى أن هذا الشئء يؤثر بالفعل على الشركات في المبيعات بتقليل عمليات الشراء، حتى اتجهت الشركات للضغط على القرارات في محاولة منها لعدم تطبيق ما يطلب منها من “استيكرات”، وذلك بتخفيف جودة الدخان.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات بتدخل الجهات الرقابية والتحقيق أولًا بصحة ما صدر بشكل رسمي من الجهات حول عدم وجود أي ملاحظات على منتجات التبغ، وكذلك التفريق بالاشتباه بالإعلانات المضللة لبعض المشاهير إن كانت فعلًا بطلب من إحدى الجهات الحكومية.

يذكر أن المدخنين شعروا بتغير في طعم ورائحة الدخان الجديد، الأمر الذي يزيد من الخطورة عليهم، فيما تحدث مغردون عن وجود سجائر جديدة بالأسواق مخلوطة بـ”نشارة خشب ومواد مجهولة” وغير مدون عليها أي علامات تجارية، وتداول الآلاف منهم على “تويتر” مقطع فيديو، يظهر مقارنة بين العبوة الجديدة “المغشوشة”، والأخرى القديمة جاء فيه: “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري”.