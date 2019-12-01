بيان مصري يوناني يؤكد عدم شرعية توقيع “السراج” على اتفاقيات مع دول أخرى

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام “السراج” بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.