مسیرة إيرانية في لندن دعما للتظاهرات في طهران

نظمت الجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة وأنصار المجلس الوطني للمقاومة، مظاهرة أمام الرقم 10 داونينج ستريت، لدعم الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران والتي تحولت إلى انتفاضة ضد النظام الدکتاتوري‌الديني.

قُتل أكثر من 450 متظاهرًا وأصيب 4000 عندما فتح الحرس الثوري وقوات الأمن النار عليهم. كما تم القبض على ما يصل إلى 10000، على حد تعبير بيان الجالية.

وطالبت المظاهرة حكومة المملكة المتحدة بإدانة القمع الوحشي للنظام الديني ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام.