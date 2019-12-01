تشغيل أول كاميرات بالعالم ترصد استخدام الهاتف أثناء القيادة

دفع تكرار حوادث الطرق بسبب الهاتف المحمول بشكل كبير سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى تشغيل كاميرات لرصد الهواتف المحمولة، بهدف خفض عدد قتلى الطرق بواقع الثلث خلال عامين.

وقالت هيئة النقل بالولاية التي تضم مدينة سيدني أكبر مدن أستراليا، الأحد، إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار الأربع والعشرين ساعة، وفي كل الأحوال المناخية، لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور، ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

ومن المتوقع أن تفحص الكاميرات 135 مليون سيارة كل عام، في حين تتطلع دول أخرى حاليا إلى إدخال التكنولوجيا ذاتها.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 329 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في حوادث طرق بولاية نيو ساوث ويلز، مقابل 354 شخصا خلال سنة 2018 كلها.