في اعتزال ياسر القحطاني.. آل الشيخ يعد الشلهوب بحفل اعتزال عالمي #اعتزال_ياسر_القحطاني #الهلال_فريق_ياسر_القحطاني

تُقام مباراة اعتزال نجم الهلال ياسر القحطاني، بعد قليل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

ومن المقرر أن يشارك عدد من نجوم العالم كروبين فان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم، بجانب عدد من نجوم العرب كمحمد الدعيع ويوسف الثنيان وعمر السومة وعمر عبد الرحمن “عموري” في مباراة ضد الهلال، حيث يشارك القحطاني بقميص كلا الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

وفي بداية الحفل وجه القحطاني كلمة لآلاف الحضور قائلا: “مساكم الله بالخير.. أحبكم والله العظيم أحبكم، هذه اللحظة لا تسعني، شكرًا لكل شخص موجود في هذا المكان، وشكرًا لمن لم يستطع الحضور”.

وتابع القحطاني حديثه قائلًا: “أنا بكل صراحة يعجز لساني عن الحكي.. يعجز لساني عن الكلام، لا أقدر إلا أن المكسب والفوز الوحيد الذي فزت به في حياتي كلها، الله يخليكم لي”.

في السياق، قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامه للترفيه، إن ياسر القحطاني، نجم الهلال السابق، سيستمر أسطورة كما كان في الملعب، وسيتم تكريم كل نجوم المملكة، مضيفا: “هيئة الترفيه جاهزة لحفل اعتزال محمد الشلهوب في أي وقت مع فريق عالمي”.

وطلب آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة إقامة مهرجان اعتزال لسعيد العويران وخالد مسعد.

ظهر الإيطاليان أندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي نجما الكرة الإيطالية، بالزي السعودي؛ وذلك قبل مشاركتهما في مباراة اعتزال ياسر.