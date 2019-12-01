أمانة الرياض معلقة على هبوط طريق قديم: أصلحناه.. ومواطنون يستشهدون بطرق أخرى

لم يفوت سكان و مرتادو طرق الرياض تغريدة الأمانة التي أوضحت فيها حقيقة الفيديو المتداول بشأن وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط الطبقة الأسفلتية، حيث قاموا بالاستشهاد بطرق أخرى تعاني من السوء و الإهمال منتقدين أحوالها ورداءتها في صور موثقة من قبلهم.

وردت الأمانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الـحادث الذي رصده الفيديو وقع عام 2016م، وأنه عقب ذلك تمت صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه، من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

ورغم رد أمانة الرياض التي أوضحت حقيقة الفيديو المتداول، إلا أن ردود المغردين انهالت على التغريدة بصور وفيديوهات قالوا إنها من طرق أخرى تتبع أمانة الرياض تحتاج إلى إصلاحات ولم يتدخل المسؤولون رغم الشكاوى.

وقال أحد المواطنين ويدعى فهد بن راكن السهدي ردا على تغريدة أمانة الرياض “وماذا عن هذا الطريق، أبوبكر تقاطع الملك سلمان ماهو ردكم على حاله المأساوي”، وأرفق صورة للطريق في رده.

وتفاعل معه مواطن آخر ويدعى عساف الأصيل وقال “إن الطريق المذكور سيء للغاية، هبوط ومياه وأعمال المترو ومعاناة من الازدحام في ساعات الصباح الأولى، ولم نشاهد تفاعلا وتدخلا من الجهات المعنية لمعالجة ذلك”.

وعلق مواطن آخر قائلا “بعد إصلاحه الآن يوجد نزول في نفس خط الخدمة منعا لتكرر الأخطاء والفاجعه الرجاء إرسال فرقة فنية تفقدية لخط الخدمة”.

أحد المغردين استغاث أيضا بأمانة الرياض قائلا “ياليت تشوفنا حل طريق الإمام سعود الرياض حيل سيء تكسرت سيارتي، الله يجازيكم الخير”.