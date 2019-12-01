بعد أزمة الفيديو المسيء.. الكويت تثمن تحرك البحرين ضد الإعلامي الشهير

ثمنت وزارة الخارجية الكويتية تفاعل مملكة البحرين السريع وردها على من يقف وراء الفيديو المسيء للعلاقات الكويتية البحرينية الذي تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا لدى البلاد بمناسبة عيدها الوطني حرص الأشقاء في البحرين على العلاقات الثنائية التاريخية والمتميز مشيرا إلى أنه “تم إبلاغنا أن هناك إجراءات ستتخذ بحق صاحب الإساءة”.

وكان نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أيام فيديو لأحد الإعلاميين البحريين قالوا إنه محمد البشري يوجه به إساءة للكويت والكويتيين.

قالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص قام بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لـ”دولة شقيقة”.

واتخذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة الإجراءات القانونية ضد الشخص، من دون ذكر اسمه ولا مزيد من التفاصيل.