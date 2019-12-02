هطول أمطار رعدية في المدينة والقصيم #السعودية #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق المدينة المنورة والقصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.