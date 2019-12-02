النظام الإيراني يقتل 600 شخصاً في الاحتجاجات

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد شهداء انتفاضة الشعب الإيراني في 187 مدينة قد تجاوز 600 شهيد. وبانتشار أسماء 15 شهيدًا آخر تم الإعلان إلى الآن عن أسماء 194 شهيدًا من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأضافت: من ناحية أخرى ماتزال حملة الاعتقالات في مختلف مناطق البلاد مستمرة.

فیما أعلنت قوى الأمن الداخلي للنظام يوم الأول من ديسمبر 412 حالة اعتقال في 4 محافظات (طهران 50 شخصًا وكرمنشاه 240 شخصًا وفرديس كرج 97 شخصًا وكردستان 25 شخصًا) وفق وكالات أنباء نظام الملالي. أبعاد الاعتقالات اليومية في عموم البلاد أكبر بكثير مما تم إعلانه.

وأشارت المنظمة الی انه يجب إضافة اعتقالات وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ومنظمة الاستخبارات لقوات الحرس وغيرها من القوات القمعية للنظام إلى هذه الأعداد.

کما اردفت ان الانكشاف التدريجي لأعداد وأسماء الشهداء والمعتقلين يأتي في وقت يحاول فيه النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران التستر على العدد الحقيقي للشهداء وأبعاد جرائمه المروعة.

وبدورها دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي مرة أخرى إلى اتخاذ خطوة عاجلة لوقف أعمال القتل والقمع في إيران وناشدت الأمم المتحدة إرسال فوري لبعثات تقصي الحقائق إلى إيران للقاء بالمعتقلين. مؤكدة تقديم قادة النظام للعدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.