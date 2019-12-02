رماها صاحب ناقلة وهرب… شاهد بالصور: أموال سودانية مضغوطة تثير الحيرة في الشارع السوداني

في واقعة غريبة شهدتها الفتيحاب بمدينة الخرطوم قام صاحب ناقلة لم تكشف هويته برمي كميات من الأموال السودانية المضغوطة والمعجونة في الشارع العام ولاذ بالفرار سريعا من موقع الحادثة.

وبحسب التفاصيل والمعلومات التي تحصلت عليها صحيفة “الوئام” فإن جمع من المواطنين فوجئوا بكميات من النقود المطحون والمعجونة أمامهم ولم يجدوا تفسيرا للموقف.

وتصادف وجود احد أفراد الشرطة السودانية بالموقع ولكنه لم يقم بفعل شئ ازاء الحادثة التي أثارت جدلا واسع النطاق في السودان في الوقت الذي لم تصدر فيه أي من الجهات بالدولة بيانا لتوضيح الحقائق حول الحادثة المتعمدة بالفعل.