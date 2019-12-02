محطات مهمة في الطريق ليورو 2020

رغم وجود ستة شهور متبقية على انطلاقها، سيكون على المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) لكرة القدم استغلال الفترة المتبقية بشكل جاد وقوي استعدادا لهذه النسخة الصعبة للغاية من بطولات أمم أوروبا.

وتنطلق فعاليات يورو 2020 في 12 حزيران/يونيو المقبل ولكن الفترة المقبلة لن تشهد في الروزنامة الدولية سوى توقيتين فقط للمباريات الدولية وذلك في آذار/مارس المقبل.

ورغم هذا، تستطيع المنتخبات المشاركة في البطولة ترتيب مباريات دولية أخرى في الأيام القليلة التي تسبق انطلاق فعاليات هذه النسخة.

ويجب أن تقدم المنتخبات المشاركة في البطولة قوائم لاعبيها إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وتنتهي فعاليات الموسم الحالي في بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا في منتصف أيار/مايو المقبل فيما يسدل الستار على فعاليات الموسم الحالي لدوري الأبطال الأوروبي بالمباراة النهائية في 30 أيار/مايو ما يعني أن النهائي سيفسد خطة الاستعداد على المنتخبات التي تضم لاعبين في الفريقين المتأهلين لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

والسطور التالية توضح أهم المحطات في مرحلة العد التنازلي للشهور القليلة الباقية على البطولة:

من 23 إلى 31 آذار/مارس: جولتا المباريات الدولية الودية وتشمل مباراتي إنجلترا مع الدنمارك وإسبانيا مع ألمانيا.

26 آذار/مارس: الدور قبل النهائي لفعاليات الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

31 آذار/مارس: الدور النهائي لفعاليات الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

16 و17 أيار/مايو: نهاية الموسم في الدوري الألماني والإنجليزي.

24 أيار/مايو: نهاية الموسم في الدوري الإيطالي والإسباني.

27 أيار/مايو: نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في دانسك.

30 أيار/مايو: نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول.

أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو: المباريات الودية استعدادا ليورو 2020.

الثاني من حزيران/يونيو: الموعد النهائي لتقديم قوائم لاعبي المنتخبات المشاركة في يورو 2020 إلى اليويفا.

12 حزيران/يونيو: المباراة الافتتاحية ليورو 2020 بين المنتخبين الإيطالي والتركي على الاستاد الأولمبي في روما.