بالصور: إيقاف مخطط عشوائي بشميسي مكة المكرمة

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة مخططاً عشوائياً بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي بأن المخطط الذي تم إزالته احتوى على 53 قطعة أرض مسورة بإرتفاع 2 متر إضافة إلى منزلين أحدهما مسلح والآخر مسقف بالحديد.

وأضاف بأنه تم إزالة 5 أراضٍ مسورة بمساحات مختلفة وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية المختصة.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، مؤكداً أن قسم مراقبة البناء ببلدية العمرة الفرعية يعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير.