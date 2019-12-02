وفاة طالب إثر نوبة قلبية داخل مدرسة في جدة

تعرض الطالب محمد بن عبدالعزيز عسيري بمدرسة الأمير خالد بن فهد، بحي الفيصلية وسط محافظة جدة، لنوبة قلبية صباح اليوم، عقب انخفاض ضغط الدم وهو يمارس الرياضة بفناء المدرسة بالحصة الرابعة من الجدول المدرسي.

ووفق التفاصيل التي حصلت عليها “الوئام” من مصادرها والتي تفيد بأن الطالب بمدرسة الأمير خالد بن فهد كان يمارس رياضة كرة القدم بحصة التربية الرياضية، وتفاجأ زملاء الطالب ومعلم التربية الرياضية بسقوطه على الأرض وحاولوا إسعافه ونقله إلى إدارة المدرسة وإبلاغ الهلال الأحمر الذي باشر الواقعة بعد وفاته، حيث تبين بأن الطالب أصيب بانخفاض بضغط الدم مما تسبب له بنوبة قلبية فارق الحياة على إثرها.

وحضر للمدرسة مجموعة من المشرفين التربويين بإدارة تعليم جدة لكتابة التقارير والرفع بها لإدارة التعليم بالمحافظة.