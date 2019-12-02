“مُساند” يكشف تكلفة الاستقدام من كينيا والأجر الشهري

كشف برنامج مُساند، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة كينيا تبدأ من 8,627 آلاف ريال، وخلال مُدة زمنية قصيرة، مبيّناً أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه وبحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوفرة في البوابة الإلكترونية لـ”مُساند” تصل نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من كينيا إلى نحو 80%، فيما تتمتع 51% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و17% منهن خارج كينيا، مُشيراً إلى الأجر الشهري للعاملات المنزليات 893 ريال، وتعد اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى اللغة السواحلية.

يذكر أن برنامج مُساند يتيح من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar