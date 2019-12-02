وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببلجرشي

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين مركبتين بمفرق الجنابين ببلجرشي، فيما أصيب آخر بإصابات بخطيرة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 7:22 صباح اليوم الإثنين عن حادث تصادم الموقع مفرق الجنابين.

وأضاف تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود إصابة لشاب في العقد الثاني من العمر وتم التعامل معه إسعافيا في الموقع وكانت إصابته خطيرة ناتجة عن إصابات متفرقة وتم نقل الحالة عن طريق فرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري وأيضًا حالة وفاة بالموقع.

وطالب “الزهراني” جميع سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور والتأمل من عابري الطريق ترك المجال لفرق الهلال الأحمر المتجهة للموقع.