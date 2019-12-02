في غيابه عن الحفل.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا عام 2019

توج أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم داخل قارة آسيا، في حفل توزيع جوائز الأفضل سنويا والذي أقيم في هونج كونج، اليوم الإثنين.

وتفوق “عفيف”، على رضا بيرانوند حارس إيران، وتومواكي ماكينو مدافع اليابان.

ولعب “عفيف” البالغ عمره 23 عامًا والمعار من فياريال إلى السد القطري دورا مهما في قيادة فريقه إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الآسيوي أشاد باللاعب بعد أن خطف الأضواء في كأس آسيا 2019 في الإمارات عندما صنع عشرة أهداف وهو الأكثر في تاريخ البطولة.

وغاب “عفيف” عن حفل توزيع الجوائز، اليوم، لمشاركته مع قطر في كأس الخليج وتسلم عنه الجائزة تشابي هرنانديز مدربه في فريق السد.

وتفوق “عفيف” في التصويت على ماكينو الذي قاد المنتخب الياباني إلى بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة كما ساهم في حفاظ فريقه أوراوا رد دياموندز على شباكه نظيفة في ست مباريات في طريقه إلى نهائي دوري الأبطال ضد الهلال السعودي.

وحصل سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية ولاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

وكان سون فاز بهذه الجائزة مرتين من قبل عامي 2015 و2017 ونال الجائزة للمرة الثالثة بعد موسم مميز على صعيد النادي والمنتخب الوطني.

ونالت اليابانية ساكي كوماجاي (29 عاما) جائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2019 بعد أن قدمت موسما مميزا مع منتخب اليابان ونادي ليون الفرنسي.

وفاز تشونج جونج-يونج (50 عاما) مدرب منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 عاما بجائزة أفضل مدرب هذا العام بعد أن قاد بلاده إلى بلوغ نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2019 في بولندا قبل أن يخسر أمام أوكرانيا.

وقدم المنتخب الكوري عروضا قوية خلال البطولة حيث تغلب على الأرجنتين واليابان والسنغال والإكوادور ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وفازت اليابانية اساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة في آسيا للمرة السابعة في مسيرتها بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2018.

وقادت تاكاكورا منتخب اليابان لبلوغ دور 16 في كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.

وكان المنتخب الياباني توج بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن تحت قيادة تاكاكورا وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وفازت اليابانية جون ايندو بجائزة أفضل لاعبة شابة ونال الكوري الجنوبي لي كانج-إن جائزة أفضل لاعب شاب.