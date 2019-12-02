الوليد بن طلال يلتقي مسؤولي فريق الرياض.. و”المقبل” لـ #الوئام: فريقنا سيكون أفضل للصعود للممتاز

التقى سمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم، مسؤولي إدراة نادي الرياض برئاسة بندر المقبل وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين في مكتبه وحثهم على تقديم كل ما لديهم لإعادة نادي الرياض إلى مكانته الطبيعية كونه أحد الأندية الكبيرة بالعاصمة الرياض ومنافس قوي لبقية الأندية، ووعد بتقديم الدعم للفريق في الفترة القادمة أسوة ببقية أندية المملكة التي يدعمها.

وقال رئيس النادي بندر المقبل الذي ثمن دعم الأمير الوليد بن طلال لهم: الأمير داعم لكل الأندية الرياضية واستقبلنا بكل حفاوة وترحيب وكانت كلماته تشجيعية للاعبي الفريق الأول للعودة للدوري الممتاز ونشكره على دعمه السخي وسؤاله عن احتياجات النادي وتكريمه للاعبين.

وحول المرحلة القادمة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية أضاف “المقبل” لـ”الوئام”: “أتينا بعد إغلاق الفترة السابقة ونحن الآن في طور العمل على المرحلة القادمة وسيكون التغيير حسب طلب المدرب ونتطلع أن يكون مستوانا مميز الفترة القادمة، ونعد جماهير النادي أن يكون الفريق بوضع أفضل والصعود للممتاز في فترة رئاستنا”.