يوسف الثنيان يعيد الزمن الجميل في اعتزال القناص

ظهر الأسطورة يوسف الثنيان قائد الهلال الأسبق، في اعتزال قائد الهلال السابق ياسر القحطاني، امس، ولعب “الثنيان” مع فريق الهلال ضد فريق الكابتن ياسر القحطاني “Y20″، وتداولت الجماهير الرياضية لمسات الفيلسوف يوسف الثنيان حيث أبدوا إعجابهم باللمسات التي قدمها، واتفقت الجماهير الرياضية على مقولة “الموهبة لا تموت و لا تشيخ”.

وشارك “الثنيان” في أول ربع ساعة من زمن المباراة ولكن كبر السن واللياقة البدنية لم تساعده لإكمال الشوط الأول وغادر الملعب بتحية كبيرة من الجماهير الحاضرة.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق الهلال على فريق Y20 بنتيجة 5-4 وودع “القحطاني” الجماهير الهلالية في نهاية مسيرته الرياضية.