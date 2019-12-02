الأربعاء.. مدرب بطل آسيا يحاضر المدربين الوطنيين

يحاضر رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء المقبل، المدربين الوطنيين، ضمن برنامج التعليم المستمر الذي يقيمه اتحاد القدم السعودي، بإشراف اللجنة الفنية.

وأعلن اتحاد القدم، الإثنين، أن المحاضرة ستقام في قاعة المؤتمرات الصحفية في مقره، عند الساعة 4:00 عصراً.

كما أن المحاضرة ستتناول العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إضافة إلى بعض الأسئلة والحوارات.

وكان “الروماني”، توج مع الفريق الهلالي، الأسبوع المنصرم، بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد تفوقه على نظيره أوراوا الياباني 3-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة القارية.