سامي الجابر يرد الدين لـ”القحطاني” ويسجل في اعتزاله

رد قائد الهلال الأسبق سامي الجابر، الدين، لزميله القائد السابق ياسر القحطاني، بتسجيله هدف في اعتزال القناص أمام الهلال.

وسبق لياسر القحطاني، أن سجل هدفًا في اعتزال سامي الجابر أمام مانشيستر يونايتد، ليعود سامي الجابر بعد 11 عامًا من اعتزاله، ويرد الدين بتسجيله هدف في مرمى فريق ياسر القحطاني، ومثّل “الجابر” صفوف فريق الهلال ضد فريق ياسر القحطاني Y20.

وفي يناير عام 2008م، تكفل الأمير عبدالله بن مساعد، وأخيه عبدالرحمن بإقامة حفل اعتزال لسامي الجابر، بحضور نجوم مانشستر يونايتد، وكان معهم آنذاك الأسطورة كريستيانو رونالدو، وانتهى اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل القحطاني أول أهداف الفريق الهلالي.

ويوم الأمس الاول من ديسمبر الجاري، التقى الهلال، فريق ياسر القحطاني Y20 في حفل اعتزال القناص، وفاز الأزرق بخمسة أهداف لأربعة استطاع “الجابر”، أن يسجل الهدف الثاني لصالح الهلال بالدقيقة الـ12.