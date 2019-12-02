أهالي نجران: “المؤتمر الوزاري” محفز لتفعيل الميناء الجاف.. ونتطلع لإيجاد فرص عمل

يتطلع “الشارع النجراني” إلى اجتماع المجلس الوزاري الذي تستضيفه منطقة نجران من 2 إلى 4 ديسمبر 2019م، ويتضمن انعقاد المؤتمر الوزاري، اجتماع مجلس الغرف السعودية، اجتماع أعضاء مجلس الأعمال السعودي اليمني، تحت شعار “#هنا_المستقبل”، وما سيكون من نتائج إيجابيه ستحقق من خلاله.

وقال حمد آل منصور، موظف، إن المنتدى الاقتصادي سيكون محفزا لفتح فرص استثمارية لأبناء المنطقة وداعم لبعض الأفكار التجارية الجديدة خاصة في حال اعتماد الميناء الجاف الذي الجميع يتكلم عنه في الفترة الراهنة، والذي سيفتح بوابة اقتصادية بين المملكة ودولة اليمن الشقيقة تزيد فيه تبادل الواردات.

وتابع: “زيارات رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المنتدى والمنتديات المشابهة له هي الفرص الحقيقة لضخ المزيد من الأموال والفرص بالمنطقة حيث وان نجران فيها قوة شرائية والصادرات التجارية بين البلدين وربما تتجاوزها لدول أخرى”.

وأضاف: “نتمنى أن يواكب ذلك في المستقبل تطوير البنى التحية، ومن البنى التي كنت أقصدها الطرق والمواصلات كالقطارات والنقل العمل وزيادة الرحلات وفتح خطوط رحلات دولية للدول المجاورة، وأرى أن لايقتصر دور الغرف على الاجتماعات فقط بل يزيد لدعم الشباب وتوفير لهم الفرص وطرح الأفكار أمامهم وبعض الدراسات ودعمهم حتى تنفيذها”.

وأضاف محمد علي آل مشرف – متقاعد من القوات المسلحة: “سمعنا عن السوق الحرة والتبادل التجاري بين الدول في جميع أنحاء العالم، واستبشرنا خيرا بهذه الخطوة الإيجابية لما لها من منافع كثيرة على الفرد والمجتمع وإتاحة الفرص العملية والمعيشية لكافة الشعوب ناهيك أيضآ عن كسر حاجز الاحتكار التجاري وغلاء الأسعار في بعض السلع لدى بعض التجار والمستوردين”.

وتابع: “قد يمنحنا ذلك التحول شيئ من الخبرة والاستفادة وتبادل المنافع اقتصاديا وماديا على مستوى الوطن والمواطن لأجيال قادمة، في ظل التقدم والتطور والانفتاح على العالم الآخر على الأصعدة والمجالات كافة بما يتوافق مع رؤية 2030 في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

وتشارك رئيسة لجنة سيدات الأعمال بنجران غرياف آل فاضل بقولها: “تحقق الحلم” هو عنوان تطلعات سيدات الأعمال من هذه المبادرة من جهات عدة وأختصر في أهمها وهو تتويج الحضارات وتسليط الضوء عليها والتعاون في إبرازها فاليمن من أقدم الحضارات وكذلك منطقة نجران التي بات الأخدود معلم لها ونحن كسيدات أعمال سنجد مجالات مفتوحة للاستثمارات المختلفة وبهذا التعاون ستكون مرحلة تحولية من البذرة إلى الإنتاج دون الحاجة إلى مراحل النمو كما ستكون هذه الخطوة حافز قوي بالنسبة للمرأة في الاستثمار”.