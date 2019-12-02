بينها تغريم #النصر و#الاتحاد.. تفاصيل 4 قرارات لـ”الانضباط”

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم قرارات عدة، منها إيقاف ماتياس أجوير، لاعب فريق الفتح مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال؛ بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام أبها.

كما قررت تغريم فريق النصر مبلغ 33 ألفاً و750 ريالا، بسبب تأخر فريق نادي النصر في الخروج من غرفة تغيير الملابس، ما أدى إلى تأخر بدء المباراة أمام “الوحدة” لمدة دقيقتين.

وقررت تغريم الثنائي عوض خميس ومايكون بيريرا 20 ألفاً لكل منهما، بسبب تغيبهما عن منطقة الفلاش إنترفيو بعد مباراة الوحدة، وقررت تغريم فريق الاتحاد مبلغ 10 آلاف ريال، بسبب تأخر إداري فريق نادي الاتحاد في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 10 دقائق.