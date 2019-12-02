اغتاله الحوثيون.. رئيس الوزراء اليمني ينعى العميد عدنان الحمادي ويعد بالانتقام

نعى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الاثنين، استشهاد العميد عدنان الحمادي الذي طالته أيادي الغدر والإجرام الإرهابية الآثمة، بعد إطلاقه شرارة المقاومة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.

ووجه عبدالملك الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة المجرمين القتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة للرأي العام.

وقال في بيان: خسرت اليمن وشعبها برحيل العميد عدنان الحمادي واحداً من قادتها الأبطال ورموزها العسكرية البارزة التي تشهد لها ميادين الشرف والبطولة، وجبهات القتال والمواجهة والصمود في وجه المليشيا الانقلابية الطائفية.

وأضاف أن السجل الحافل للشهيد العميد عدنان الحمادي، وإسهاماته الكبيرة طوال مسيرته العسكرية لخدمة أمن واستقرار الوطن محل فخر واعتزاز للجميع ونموذجا للوطنيين الأفذاذ والأبطال الشجعان الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق رفعة وتقدم وأمن واستقرار اليمن.