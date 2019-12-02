خادم الحرمين يتلقى العزاء من قادة العرب والعالم

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيات التعزية من رؤساء وأمراء الدول العربية والعالم، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن خالص عزائه، وسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وتلقى برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو رئيس دولة الإمارات عن صادق تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمني ، اليوم، برقية عزاء. وعبر الرئيس عن خالص العزاء وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأسرة وأقارب الفقيد والشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما أعرب سمو حاكم عجمان عن صادق تعازيه و مواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين.

وأعرب سمو حاكم أم القوين عن صادق تعازيه و مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلون.

كما تلقى برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتلقى برقية عزاء ومواساة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الحاكمة الصبر والسلوان.

تلقى خادم الحرمين برقية عزاء، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.