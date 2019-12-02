أول صور مسربة لبلاي ستيشن 5 تُظهر الشكل الغريب

كشف أحد المغردين عن صور وصفها منتظرو إصدار “بلاي ستيشن 5” بالغريبة للجهاز الجديد الذي لا يزال تحت التطوير ويرجح أن يطرح العام المقبل.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” تغريدة تضم صور الجهاز الجديد من حساب يعتقد أنه لأحد المولعين بتطوير الألعاب الإلكترونية ويحمل اسم (Alcoholikaust).

ورغم عدد من العاملين في صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية أنهم يعملون على تطوير ألعاب خاصة بهذا الجهاز وأنهم يستخدمون نسخا أولية لا تزال تحت التجربة، إلا أن الصور التي نشرها (Alcoholikaust) تعد الأولى للجهاز الذي سيقدم العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين.

وتظهر الصور أجهزة بحجم أكبر من الأجهزة القديمة التي جنحت فيها سوني إلى تصميمات نحيفة، ولكن ما يبدو أنها عززت من المبردات والمرواح الموجودة.

وستطرح الشركة الجهاز الجديد في موسم أعياد 2020، والذي سيضم القرص الصلب من فئة (SSD) التي تمتاز بسرعتها الفائقة، إضافة إلى خاصية جديدة تعزز من دقة الصور المقدمة لتصبح (8K).

والخاصية الأهم التي ستعتمد عليها سوني في التميز “راي تراسينغ” أو تتبع الأشعة، والتي ستقدم تأثيرات ضوئية أكثر واقعية من خلال تتبع الخوارزميات لمسارات الضوء، ومحاكاتها مع الكائنات الافتراضية التي يصطدم بها اللاعب.

وأشار تقرير نشر في أكتوبر أن الخصائص الجديدة لن تكون بخسة الثمن، إذ سيرفع سعر الجهاز الجديد لنحو 500 دولار.