ناصر الخليفي أمام النيابة السويسرية

أدلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، والسكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جيروم فالكه، بأقواليهما أمام النيابة السويسرية في شبهة فساد بشأن منح حقوق بث أربعة بطولات كأس عالم لكرة القدم.

ووفقاً لما أعلنته النيابة العامة السويسرية يوم أمس الإثنين، فإنهما ورجل ثالث (رجل أعمال بالقطاع الرياضي) لم يتم ذكر اسمه، حضروا إلى النيابة السويسرية، في رابع جولة من الاستجوابات الأولية.

وقال بيان للنيابة إنه “سيتم سؤال المشتبه بهما مرة أخرى في جلسة نهائية قبل اختتام التحقيقات”، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد توجيه اتهامات رسمية ضدهما، أو ما إذا كان سيتم ترك القضية.

وكانت القضية فتحت في مارس (آذار) 2017، ويشتبه فيها فالكه بحصوله على رشوى واختلاس أموال وتزييف وثائق وجرائم أخرى، في حين يشتبه في أن الخليفي رئيس مجموعة Be In ورجل أعمال آخر بارتكاب جريمة رشوة.

ويجري التحقيق فيما إذا كان السكرتير السابق لـ”فيفا” استخدام منصبه للتأثير في منح حقوق بث مونديالات 2018 و2022 و2026 و2030 في مناطق معينة مقابل رشاوى من جانب المشتبهين الاثنين الآخرين.

وفي حال الخليفي، فيجري التحقيق في شبه قيامه بدفع مليون يورو إلى شركة يعد فالكه هو المستفيد الوحيد منها، وتقديم خدمات أخرى مقابل الحصول على حقوق بث مونديالات 2026 و2030 في الشرق الأوسط والمغرب.