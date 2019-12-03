الهلال_الأحمر يباشر حادث دهس إمرأة بالباحة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالباحة حادثة دهس نتج عنها إصابة إمرأة في العقد الثالث من عمرها بإصابات متوسطة امام روضة رضوى بن كعب قرية الرومي بالباحة .

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 7:15 صباح اليوم الثلاثاء وتم توجيه فرقة اسعافيه للموقع تحديدًا الباحة – الرومي – أمام روضة رضوى بنت گعب.

وأضاف: وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اصابه لامرأة في العقد الثالث من العمر وتم عمل الاسعافات الاوليه وكانت اصابتها متوسطه تم عمل الإسعافات الاوليه بالموقع وبعد ذلك تم نقلها الى مستشفى الملك فهد .