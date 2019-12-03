التعليم: اللقطة المعلوماتية والمكانية في المدارس اليوم

تجري وزارة التعليم اليوم الثلاثاء ٦/٤/١٤٤١ اللقطة المعلوماتية والمكانية بجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق الوقت المعتمد لأخذ اللقطة المعلوماتية والمكانية للعام الدراسي 1440/1441هـ، والذي سيكون بتاريخ اليوم 6/4/1441هـ وقد حددت الوقت المعتمد للبدء في تحديث البيانات للعام الدراسي اعتبارا من يوم الاحد الشهر الماضي والموافق 6-3-1441هـ.

وطالبت الوزارة بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة واكتمالها وفق التعليمات في الدليل الارشادي للقطة المعلوماتية.

وعلى إدارات التعليم توجيه المدارس للدخول على نظام الخارطة التعليمية عن طريق الرابط:

https://gisschool.moe.gov.sa

وتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور لتحديث مواقع الاحداثيات الخاصة بموقع المدارس.

وشددت الوزارة على مديري التعليم على المتابعة الشخصية حتى تكون بيانات المدارس كاملة وخالية من الأخطاء وممثلة للواقع الفعلي.