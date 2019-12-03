السعودية :ارتفاع قروض البنوك بنسبة 3 بالمئة في أكتوبر الماضي

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف في المملكة، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة ثلاثة بالمئة بنهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي ، لتصل إلى 6ر1562 مليار ريال ( الدولار يساوي 75ر3 ريال ) مقارنة بنحو 8ر1511 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت “ساما” في بيان اليوم الثلاثاء إن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي لتصل إلى 5ر1507 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره ثلاثة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، والتي بلغت آنذاك 6ر1456 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 1ر55 مليار ريال بنهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، منخفضة بنسبة طفيفة قدرها 2ر0 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 .