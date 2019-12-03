عاجل… التعليم تنظر في وضع المعلمات المطلقات والمتوفي زوجها بعد المباشرة والتوجيه حسب الاحتياج

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بأهمية النظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة وورود بعض الاستفسارات من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

وبحسب التعميم فإن التقديم على برنامج عين لخدمات المعلم يبدأ اعتبارا من تاريخ ٢٩/٢/١٤٤١ وحتى نهاية العام الدراسي ١٩/١٠/١٤٤١.

وأضاف التعميم يبدأ التقديم على خدمة (تمديد الندب) في برنامج عين لخدمات المعلم للفترة الأولى من تاريخ ٤/٤/١٤٤١ حتى ٧/٥/١٤٤١ و الفترة الثانية من ٣/٩/١٤٤١ وحتى ١٩/١٠/١٤٤١.

على أن تعبأ (استمارة أطفال الإعاقة) من قبل إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم.

وينظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم وتوجيه من تم قبول طلبات نقلهم إلى المدارس حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.