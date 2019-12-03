العثور على جثتي مواطنين والبحث عن مفقود ثالث جرفتهم السيول شرق القنفذة

تمكنت فرق البحث والإتقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة وعدد من الفرق التطوعية من العثور على جثتين لمواطنين جرفتهم سيول وادي قنونا (شرق القنفذة) مساء أمس الاثنين ، بينما لايزال البحث جاريا عن مفقود في السيول.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد وصل صباح اليوم جثمان المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى القنفذة العام.

وكانت مراكز محافظة القنفذة قد شهدت أمس امطار غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية ويواصل الدفاع المدني تحذيراته المستمرة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول في هذه الفترة التي تشهد جريان العديد من أودية تهامة.