النائب العام يستقبل نظيره الروسي في الرياض

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في مدينة الرياض اليوم، نظيره المدعي العام الروسي يوري تشايكا، الذي يجري حالياً زيارة للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى.

وأعرب المعجب، عن تقديره للزيارة، قائلا إنها “تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في روسيا الاتحادية”.

وأضاف:”التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

و جرى خلال اللقاء استعراض عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، وبحث مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين، في وقت سابق من هذا العام خلال الزيارة التي قام بها معالي النائب العام إلى روسيا الاتحادية سابقاً.