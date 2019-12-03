مونفيس وستراف يستكملان القائمة العالمية للاعبين المشاركين في كأس الدرعية للتنس

أعلن القائمون على كأس الدرعية للتنس، البطولة الرياضية التي ترعاها شركة ’أرامكو السعودية‘، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين فيها، والتي ضمت ثمانية من أبرز نجوم التنس العالميين الذين يتنافسون على أرض المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي جاييل مونفيس، الفائز بثمانية من ألقاب بطولات رابطة محترفي التنس، كأحد الاسمين الأخيرين الذين تم الكشف عنهما؛ وستكون الفرصة متاحة أمام البطل الفرنسي المصنف العاشر عالمياً لاستعراض أسلوبه الفريد خلال فعاليات البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان موسم الدرعية وتمتد البطولة لثلاثة أيام بين 12 و14 ديسمبر.

وينضم إلى مونفيس في الرحلة نحو الظفر بلقب البطولة، يان لينارد ستراف، المصنف الثاني في ألمانيا، والذي يُعتبر واحداً من أبرز النجوم الصاعدين في عالم التنس، لا سيّما بعد نجاحه في تحقيق رقم قياسي شخصي جديد بفوزه بـ 35 مباراة فردية في عام 2019 واحتلاله المركز 35 في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس.

ويُعتبر كلّ من مونفيس وستراف آخر الأسماء التي تنضم إلى قائمة النجوم الثمانية المشاركين في البطولة والذين يمثلون سبع دول مختلفة. وتُقام البطولة في الهواء الطلق على ميدان الدرعية، الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية، والذي يستضيف أيضاً النزال التاريخي على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين كلّ من أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، قُبيل أسبوع من انطلاق كأس الدرعية للتنس.

وتزخر قائمة المنافسين المشاركين في البطولة بأسماء مثل السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب ثلاث بطولات ’جراند سلام‘، والمصنف الثالث عالمياً سابقاً؛ والروسي دانييل ميدفيدف المصنف الخامس عالمياً والذي حظي بعام استثنائي وصل فيه إلى ستة نهائيات متتالية، بما فيها بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2019، والذي سيمنح بدوره عشاق رياضة التنس في السعودية الكثير من المتعة، ويُعتبر اللاعب، البالغ 23 عاماً من العمر، واحداً من جيل اللاعبين الصاعدين الذي يتوقع لهم أن يكسروا احتكار عمالقة اللعبة الثلاثة، روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش ورافائيل نادال، لمشهد التنس العالمي في المستقبل القريب.

كما تضم القائمة كُلّاً من فابيو فوجيني، المصنف 12 عالمياً وأول إيطالي يفوز بلقب بطولة ’ماسترز 1000‘ لرابطة محترفي التنس هذا العام في مونتي كارلو، إلى جانب البلجيكي المتألق دافيد جوفين؛ والأمريكي جون أيسنر، صاحب الإرسالات الساحقة؛ ولوكاس بويل الفرنسي الحائز على خمسة من بطولات رابطة محترفي التنس، والذي وصل إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

كما سيتم الكشف قريباً عن مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية العالمية التي تنطلق على هامش منافسات التنس، و كجزء من موسم الدرعية.

وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية: “تُمثل استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة التنس رفيعة الطراز هذه للمرة الأولى على الإطلاق إنجازاً رياضياً جديداً في تاريخها. إننا متحمسون للغاية حيال الإعلان عن القائمة النهائية لنجوم التنس العالميين المشاركين في البطولة من دول مختلفة، والذين يتوق عشاق التنس في المملكة إلى مشاهدتهم عن قرب. وستُتيح بطولة كأس الدرعية للتنس برعاية شركة ’أرامكو السعودية‘، فرصة توسيع القاعدة الجماهيرية لرياضة التنس وإلهام المزيد من الناس لممارستها”.

من جانبه، قال بيتر مايكل رايشل، الرئيس المشارك لمجموعة ’بازل‘ الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة: “تشهد النسخة الأولى من البطولة قدوم باقة من أبرز المواهب العالمية إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق. ويُعتبر جاييل مونفيس واحداً من أشهر الأسماء في هذه الرياضة، ونحن واثقون بأنّه سيحظى بإعجاب الجمهور في المملكة. كذلك أظهر اللاعب يان لينارد ستراف في عام 2019 أفضل مستوياته على الإطلاق خلال مسيرته الاحترافية في رياضة التنس، وهو المصنف الثاني في ألمانيا حالياً، وتعرف مبارياته بأنها من الأكثر اثارة وحماس. نعد عشاق التنس ومحبيها بعطلة نهاية أسبوع استثنائية؛ والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية”.

كما يزخر موسم الدرعية بمجموعةٍ من الفعاليات الرياضية العالمية والفعاليات الثقافية والعروض الترفيهية المُبهرة على مدى شهرٍ كامل؛ يُذكر أن كأس الدرعية للتنس برعاية شركة ’أرامكو السعودية‘ يقام على ميدان الدرعية الذي يستوعب 15 ألف متفرج وتم بناؤه خصيصاً لاستضافة الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية، موطن الملوك والأبطال، على مقربة من العاصمة السعودية الرياض. وستنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الموقع نفسه لنزال الدرعية التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا.