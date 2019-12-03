نجران تشهد انطلاق اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليمني

انطلق اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليمني، اليوم الثلاثاء، في نجران، برئاسة الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس المجلس، ومن الجانب اليمني القنصل العام للجمهورية اليمنية، وعميد السلك القنصلي بجدة، السفير علي بن محمد عبدالله العياشي، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة، بحضور نائب رئيس المجلس محيميد آل شرمه، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تصب في مصلحة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

منوها بتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، مشيدًا بحسن الاستقبال والحفاوة من أهالي المنطقة الغالية على قلوب الجميع والتنظيم المميز من قبل الغرفة التجارية بنجران.

وأشار إلى أن الاجتماع سوف تظهر نتائجه قريبًا بحول الله تعالى بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين من خلال دعم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية وسوف يسهم في تنمية المناطق المحاذية للحدود البرية بين السعودية واليمن، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في صناعة اقتصاد مزدهر، ودعم القطاع التجاري والصناعي عبر القطاع الخاص.

وبيّن “محفوظ”، أن رجال الأعمال السعوديين يسيرون خلف قيادتهم، بالعمل بكل إخلاص وأمانة، في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وهم يستمدون العون بعد الله من التوجيهات الكريمة من هذه القيادة الحكيمة، مؤكدًا قدرة رجال وسيدات الأعمال السعوديين على تغطية احتياجات التنمية في أي مكان.