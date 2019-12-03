شاهد.. “الجبير” يلتقي عددًا من المسؤولين اليابانيين خلال زيارته إلى طوكيو

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، عددًا من المسؤولين اليابانيين خلال زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “التقيت خلال زيارتي للعاصمة اليابانية طوكيو بوزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان وآفاق التعاون المشترك والمستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأضاف: “سعدت بلقاء الصديق تارو كونو وزير الدفاع الياباني والذي زاملته أثناء الدراسة في جامعة جورج تاون.. كان لقاءً مثمراً ويعكس روابط التعاون والشراكة بين بلدينا الصديقين”.

وتابع: “التقيت في اليابان كل من عضو مجلس المستشارين الياباني ماساهيسا ساتو والبروفسور هاروتاكا تاكيناكا من المعهد الوطني لدراسة السياسات، أكدت خلال اللقاءين متانة العلاقات السعودية اليابانية والرؤية المشتركة التي تجمع بلدينا الصديقين”.