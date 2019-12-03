ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بداعش

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القوات التركية، الثلاثاء، بالعمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في عملياتها بشمال سوريا.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا، وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش”.

فيما تمسك ماكرون، بتصريحاته حول حلف شمال الأطلسي بعدما وصفه بأنه في “حالة موت دماغي”، ما أثار غضب حلفائه وذلك قبيل افتتاح قمة الحلف في لندن.

وقال خلال المؤتمر: “أنا متمسك” بتلك التصريحات، فيما كان ترامب قد اعتبر قبل ذلك بساعات أنها “مهينة جدًا” للحلف الذي يحتفل الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيسه.