“العمل” تلغي النطاق الأصفر في المنشآت وتلحقه بالأحمر.. وتخوف من تزايد السعودة الوهمية

ألغت وزارة العمل، النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، وقررت نقل جميع منشآت النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، وتعامل معاملة النطاق الأحمر، وذلك رغبة في مزيد من التوطين اعتبارًا من 1/6/1441.

وحظي قرار وزارة العمل، بردود أفعال متباينة كان في مجملها انتقاد لهذا القرار الذي كان من المفترض أن تتم معالجة المشكلة من جذورها وذلك عبر إقامة برامج تطويرية لنظام العمل في الوقت الذي كانت فيه السعودة الوهمية منتشرة بشكل كبير في ظل وجود النطاق الأصفر والنطاق الأحمر.

وقال مغردون، إن هذا القرار سيفتح بابًا جديدًا للسعودة الوهمية مما يؤسس بيئة عمل لمنشآت وهمية واضطرار المنشآت إلى التحايل على هذه الطريقة بسبب مضايقاتها بالنظام الجديد.

يشار إلى أن وزارة العمل لم تعالج السعودة الوهمية في وجود هذا النطاق ولم يكن هذا السبب في حدوث السعودة الوهمية.