تدشين 42 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 3.8 مليار ريال.. وافتتاح مقر “البيئة” في الرياض غدًا

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، غدًا الأربعاء، 40 مشروعًا مائيًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال، كما سيفتتح المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.

وستساهم هذه المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، على تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال.