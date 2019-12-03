الصحة تحذر من حساب يزور الإجازات الطبية و تتوعد بملاحقته

حذرت وزارة الصحة،اليوم، من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي تقديم خدمة الإجازات وتوعدت بملاحقته و ملاحقة من يتعامل معه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة على “تويتر” : “نحذر من التعامل مع هذا الحساب وما يماثله، وسيتم تتبعه وملاحقته مع الجهات المختصة وكل من تعامل معه لتطبيق النظام في حقهم، ونوصي الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة. https://bit.ly/34KDyRR

و خدمة الإجازات المرضية تتيح للمنشأت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وتتيح للأفراد امكانية الوصول الى الإجازات المرضية إلكترونيا.