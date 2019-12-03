التاريخ ينحاز لـ « الأخضر » أمام ( قطر ) في بطولة الخليج

تأهل منتخبا السعودية و قطر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 24 و المقامة في العاصمة القطرية الدوحة و ذلك بعد أن تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية و التي يتواجد فيها البحرين و الكويت و عمان فيما احتل المنتخب القطري المركز الثاني من المجموعة الاولى حيث تواجد فيها العراق و الإمارات و اليمن .

وستقام المباراة النهائية يوم الخميس القادم بين قطر و السعودية على استاد عبدالله بن ناصر بن خليفة وسط أفضلية جماهيرية للعنابي القطري .

و تقدم ” الوئام ” نتائج اللقاءات السابقة بين منتخبي السعودية وقطر في دورات كأس الخليج لكرة القدم حيث (فازت السعودية 10 مرات، وقطر فازت في 4 مرات، وتعادلوا في 8 مرات) :

الدورة الاولى (البحرين 1970): تعادلا إيجابيًا 1-1

– الدورة الثانية (السعودية 1972): فازت السعودية 4-0

– الدورة الثالثة (الكويت 1974): فازت السعودية 2-0 في الدور الاول، ثم 3-1 في نصف النهائي

– الدورة الرابعة (قطر 1976): فازت قطر 1-0

– الدورة الخامسة (العراق 1979): فازت السعودية 7-0

– الدورة السادسة (الامارات 1982): فازت السعودية 1-0

– الدورة السابعة (عمان 1984): فازت قطر 2-1

– الدورة الثامنة (البحرين 1986): فازت السعودية 2-0

– الدورة التاسعة (السعودية 1988): فازت السعودية 1-0

– الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): فازت السعودية 1-0

– الدورة الثانية عشرة (الامارات 1994): فازت السعودية 2-1

– الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): تعادلا إيجابيًا 2-2

– الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): تعادلا سلبيًا 0-0

– الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): فازت السعودية 3-1

– الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): تعادلا سلبيًا 0-0

– الدورة الثامنة عشرة (ابو ظبي 2007): تعادلا إيجابيًا 1-1

– الدورة التاسعة عشرة (الامارات 2009): تعادلا سلبيًا 0-0

– الدورة العشرون (اليمن 2010): تعادلوا إيجابيًا 1-1

– الدورة الثانية و العشرون ( السعودية )

تعادلا إيجابيًا 1-1 في الدور الاول ، ثم فازت قطر بالنهائي 2-1