السودان.. ارتفاع قتلى حريق مصنع الخرطوم إلى 23

أعلن بيان من مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد القتلى في حريق مصنع للسيراميك في ضاحية كوبر بالخرطوم إلى 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا.

وذكر البيان أن المصابين يتلقون العناية الطبية في مستشفيات بحري والمستشفى الدولي ومستشفى الأمل، كما نقل عدد من الحالات إل مستشفيات أمدرمان والشرطة وألبان جديد، واستنفرت وزارة الصحة كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وتوجه عدد من المسئولين إلى موقع الحادثة في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة ووالي الخرطوم للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.

وأفاد البيان بأن الحريق حدث نتيجة انفجار خزان غاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية، وتشير المشاهدات الأولية إلي غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، إضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل، وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفه مستقبلاً.