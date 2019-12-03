189 مليار ريال حصيلة اليوم الـ17 لاكتتاب المؤسسات في طرح #أرامكو

جمع اكتتاب المؤسسات في أرامكو 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح والذي صادف يوم الثلاثاء، وفقا لقناة العربية.

وانتهى اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة، أما المؤسسات فاستمر اكتتابها في ارامكو حتى 4 ديسمبر.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبرج” إن الحكومة الكويتية تعتزم استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو السعودية”، إذ يأتي قرار الكويت بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب “أرامكو” .

وأعلنت كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وHSBC العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسِقين الرئيسيين لطرح أرامكو، أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

يشار إلى أن الحكومة السعودية تستهدف جمع أكثر من 25 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من إجمالي أسهم أرامكو.