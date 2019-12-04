سجون مكة تدرب 63% من النزيلات السعوديات على التصوير الفوتوغرافي

عقدت سجون منطقة مكة المكرمة ممثلة في سجن النساء بجدة دورة تدريبية اليوم في مجال التصوير الفوتوغرافي لأكثر من 63% من إجمالي عدد النزيلات السعوديات، وذلك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” وجامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت مديرة السجن مروه يوسف أن دورة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي” تضمنت عدة محاور، منها التعريف بأنواع الكاميرات والعدسات، والتعرف على أجزاء الكاميرا والطريقة الصحيحة لحملها، وأنواع التصوير، وطرق التعامل مع الإضاءات، إلى جانب أشهر قواعد تكوين الصورة، ونبذه عن التصوير الاحترافي، واختتمت الدورة بتطبيق عملي مع النزيلات وتوزيع الشهادات عليهن.

وتهدف هذه الدورات إلى تطوير النزيلات وتعليمهن مهارات يستفدن منها بعد الإفراج عنهن في عدد من مجالات سوق العمل ومتطلباته.